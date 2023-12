DAZN, Viola penultimi per spettatori alla 16a giornata

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sedicesima giornata di Serie A ha registrato in totale 5.996.189 spettatori su Dazn. Il dato complessivo è in leggero calo rispetto alla scorsa giornata, anche se nella scorsa giornata c’erano vari big match come Juventus-Napoli e Atalanta-Milan e Roma-Fiorentina. Tra le dieci partite disputate e viste, la Fiorentina si trova solamente al penultimo posto per spettatori nella partita contro l'Hellas Verona con 187.667 utenti registrati. Al decimo ed ultimo posto, dietro alla partita dei viola, si trova infatti la partita Udinese-Sassuolo con quasi cinquantamila spettatori. Queste due partite sono state le uniche a disputarsi contemporaneamente nel corso della sedicesima giornata, precisamente domenica alle ore 15, gli altri incontri sono avvenuti da venerdì a lunedì tutti in orari diversi. Poco più di duecentomila spettatori hanno visto le due partite, della Fiorentina e dell'Udinese, insieme nel programma Zona Gol di Dazn. Il primo posto delle sfide più seguite va al big match di domenica sera all'Olimpico di Roma tra la Lazio e l'Inter che è stato seguito da quasi un milione e mezzo di spettatori. L'unica altra sfida a superare il milione in piattaforma è stata Genoa-Juventus, anticipo del venerdì sera, e ad avvicinarsi maggiormente al milione sono state le partite del pomeriggio tra Napoli-Cagliari di sabato e Bologna-Roma di domenica. A riportare la notizia è Calcio e Finanza.

Di seguito, gli ascolti di tutte e dieci le gare:

Genoa-Juventus – 1.086.253 spettatori

Lecce-Frosinone – 278.927 spettatori

Napoli-Cagliari – 919.822 spettatori

Torino-Empoli – 210.747 spettatori

Milan-Monza – 565.591 spettatori

Fiorentina-Verona – 187.667 spettatori

Udinese-Sassuolo – 47.549 spettatori

Zona Gol – 229.632 spettatori

Bologna-Roma – 779.367 spettatori

Lazio-Inter – 1.421.158 spettatori

Atalanta-Salernitana – 269.476 spettatori

TOTALE – 5.996.189 spettatori