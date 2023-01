DAZN, Si alzano ancora i prezzi per i nuovi abbonati

Ancora una volta, Dazn ha deciso di alzare il prezzo dei suoi abbonamenti. L'emittente streaming che trasmette la Serie A ha infatti incrementato il piano standard a 39,99 euro al mese, 10 in più di prima. Mentre il plus, che consente la visione su quattro dispositivi contemporaneamente avrà un aumento di 15 euro (54,99 euro al mese). Doveroso sottolineare come queste maggiorazioni sono solamente per i nuovi abbonati: chi infatti è già regolarmente abbonato continuerà a pagare la stessa cifra.