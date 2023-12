DAZN, Giocatori della Juve indosseranno body cam

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione del posticipo di venerdì sera tra Juventus e Napoli, i giocatori bianconeri durante il riscaldamento indosseranno una body cam le cui immagini verranno trasmesse in esclusiva su DAZN.

A tal proposito, Stefano Azzi, CEO italiano della piattaforma streaming, ha dichiarato: "Un primo passo che apre le porte al futuro dell’intrattenimento sportivo. Con la spettacolarizzazione degli eventi sportivi che sta diventando sempre più centrale, lo sviluppo di funzionalità e l’interazione sempre più coinvolgente con il contenuto attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative come la body cam, diventano driver fondamentali per dare al tifoso un accesso privilegiato e inedito".

Lo riporta l'ANSA.