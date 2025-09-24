Davide Lippi rivela: "Ribery alla Fiorentina resta la mia trattativa più soddisfacente"

Nella giornata di oggi c'è stata l'inaugurazione del nuovo Stadio dei Pini. Lo storico impianto di Viareggio ha concluso il restauro e in queste ore è stato ripresentato al pubblico, alla presenza di diversi addetti ai lavori illustri del mondo del calcio. Tra questi anche Davide Lippi, figlio dell'ex ct della Nazionale Marcello ma anche importante procuratore sportivo, che ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio. Tra le altre, l'agente ha parlato anche di quale sia stata l'operazione che gli ha dato più soddisfazione in vita sua: "Ne ho fatte tantissime ma portare Ribery a Firenze è stato tanto difficile quanto bello".

Queste invece le sue parole su Dusan Vlahovic: "E' a scadenza, ha sei mesi di contratto, era vicino ad andare ovunque. Non si sono configurate le condizioni. Ci fossero state, sarebbe andato via. Non è successo, sono stati bravissimi a riqualificarlo, perchè ha fatto grandi cose".