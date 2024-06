DARMIAN, Ci scusiamo, ci sono delusione e rammarico

FirenzeViola.it

Il difensore della Nazionale e dell'Inter Matteo Darmian ha così commentato l'eliminazione dell'Italia agli ottavi di Euro 2024, battuta dalla Svizzera per 2-0 dopo una brutta partita, ai microfoni di Sky: “Adesso sicuramente prevale questo senso di delusione e rammarico, c’era la voglia e la possibilità di fare meglio, purtroppo non ci siamo riusciti ed è giusto prenderci le responsabilità e metterci la faccia. In questo momento è difficile anche spiegare qualcosa, è dura e prevale questo sentimento di rammarico. Bisogna comunque chiedere scusa a tutti, questo è quello che posso dire.

Se è la delusione più grande della mia carriera? Non è mai piacevole perdere, è dura quando si subiscono queste sconfitte. Non c’è molto altro da aggiungere, purtroppo prevale questo sentimento in questo momento”.