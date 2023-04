DARMIAN, C. Italia? Era uno dei nostri obiettivi. Ora...

FirenzeViola.it

Il terzino dell'Inter, Matteo Darmian, ha parlato a Sportmediaset della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Siamo soddisfatti della partita contro la Juve che ci ha permesso di raggiungere la finale, proveremo ad alzare un altro trofeo. La Coppa Italia era uno dei nostri obiettivi, ci permetterà di giocare la Supercoppa. E' anche importante essere in semifinale di Champions, però adesso guardiamo a domenica: anche in campionato servono punti per raggiungere il nostro obiettivo".