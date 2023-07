DAMIANI, Arthur è un regista, con Italiano può far bene

Fonte: Lady Radio

© foto di Image Sport

Il noto agente e procuratore Oscar Damiani ha commentato l'arrivo del centrocampista brasiliano, Arthur Melo. Ecco le sue parole: "Arthur è un buon giocatore, ovviamente non è un campione, altrimenti non sarebbe stato mandato via così dalla Juventus. Ha grandi qualità, ma deve dimostrarlo sul campo, non basta solamente averle. In ogni caso nel gioco di Italiano credo che uno come Arthur possa fare bene".

Sul ruolo: "E’ un regista, sì, ma può fare molto bene anche da mezzala. Ha buone qualità tecniche e di geometrie, gli manca forse un po’ di fisicità. Io ho grande stima di Italiano, credo che Arthur, con questo allenatore, potrà fare molto bene. L’operazione fatta dalla Fiorentina su costi e formula mi sembra interessante, poi a fine anno, eventualmente, si vedrà cosa fare".

Su Cabral: "Mi piace, ha doti importanti. Le voci sul Tottenham? Non so, ma non mi stupiscono. Cabral è un ottimo attaccante. Fossi nella Fiorentina lo aspetterei ancora e gli darei fiducia".