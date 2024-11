DALLA SPAGNA, La Fiorentina su Correa con altri due club

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalla Spagna, via Fichajes.com, torna d'attualità per il mercato della Fiorentina Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid che sta trovando poco spazio.

Secondo quanto riporta il portale spagnolo infatti Fiorentina, Juventus e Crystal Palace starebbero monitorando la situazione dell’argentino, che ha un contratto con i rojiblancos fino al 2026. L’Atlético Madrid avrebbe fissato il prezzo di Correa a 20 milioni di euro.