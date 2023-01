DALLA RUSSIA, Viola: piace Spertsyan del Krasnodar

Secondo quanto riporta il portale russo Sport24, la Fiorentina sarebbe interessato al centrocampista del Krasnodar Eduard Spertsyan. Sempre secondo quanto scrivono dalla Russia però, il calciatore vorrebbe concludere la stagione 2022/23 al Krasnodar, ma non è detto che la Fiorentina possa riprovarci in estate nel caso in cui adesso non ci fosse la possibilità. In questa stagione, il 22enne Eduard Spertsyan ha giocato 21 partite segnando 10 gol e fornendo 6 assist. Transfermarkt stima il valore del centrocampista armeno in 9 milioni di euro.