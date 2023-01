DALLA FRANCIA, Amrabat pronto ad accettare l’Atletico

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, SAPO OUT PER TRAUMA DISTORSIVO A CAVIGLIA SINISTRA Riccardo Saponara è rimasto fuori dall'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la gara di Coppa Italia in programma domani contro la Sampdoria. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il motivo è da ricondurre a un lieve trauma distorsivo della... Riccardo Saponara è rimasto fuori dall'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la gara di Coppa Italia in programma domani contro la Sampdoria. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il motivo è da ricondurre a un lieve trauma distorsivo della... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA GIGLIATA Dopo la vittoria di ieri contro la Sampdoria la Fiorentina è pronta a tornare in campo in vista della partita di domenica sera contro la Roma. Gli uomini di mister Vincenzo Italiano, infatti, si ritroveranno al Centro Sportivo Davide Astori già... Dopo la vittoria di ieri contro la Sampdoria la Fiorentina è pronta a tornare in campo in vista della partita di domenica sera contro la Roma. Gli uomini di mister Vincenzo Italiano, infatti, si ritroveranno al Centro Sportivo Davide Astori già... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 gennaio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi