DALLA CROAZIA, Brekalo: niente Dinamo, salta tutto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalla Croazia rimabalza la notizia che Josip Brekalo non tornerà alla Dinamo Zagarbia. Secondo quanto riporta il portale croato Index.hr sembra definitivamente saltata la trattativa che avrebbe riportato l'esterno d'attacco in patria. Sembrava tutto fatto, la Dinamo aveva accettato di pagare lo stipendio di Brekalo nonostante il prestito ma all'ultimo le richieste del club croato hanno fatto saltare l'affare. La Dinamo avrebbe chiesto un diritto di riscatto fissato a due milioni e il 15% sulla futura rivendita, ma la Fiorentina ha rifiutato. Da questa frenata le trattative si sono interrotte perché non ci sono stati più contatti tra le parti.