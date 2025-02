Dall'Inghilterra: la Fiorentina aveva un interesse per Jorginho

La Fiorentina avrebbe voluto riportare Jorginho in Italia. Il centrocampista dell'Arsenal però ha scelto di rimanere con i Gunners fino a giugno per poi svincolarsi e andare a giocare nel Flamengo. Questo è la ricostruzione di CaughtOffside che spiega infatti che il giocatore in scadenza dovrebbe firmare un contratto con cui si lega al club brasiliano dall'estate. Ma secondo quanto riporta la testata inglese Jorginho aveva anche l'interesse di altri tre club, Besiktas, Fiorentina e Palmeiras rifiutate proprio per unirsi al Flamengo a fine stagione.