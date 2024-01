DALL'INGHILTERRA, Anche i viola sul "nuovo Bellingham"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Anche la Fiorentina su una delle nuove stelle del calcio inglese: lo rivela HITC Football, portale britannico che nel fare il punto sul futuro di Jordan James, centrocampista classe 2004 del Birmingham City, ha fatto anche il nome dei viola come club interessato.

Una bagarre per il ventenne di Birmingham che sembra poter essere vinta dal Newcastle United, in pole rispetto a Brenford, Brighton, West Bromwich Albion e, in Italia, Atalanta e proprio Fiorentina. HITC scrive che James, definito sia per il club di appartenenza che per caratteristiche tecniche il "nuovo Bellingham", può lasciare il Birmingham e la Championship solo in caso che ai blus arrivi un'offerta di almeno 10 milioni di sterline (circa 11 milioni e mezzo di euro).