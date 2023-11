DAL VIOLA PARK, Continua il recupero di Dodò: il video

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

No day-off per Dodò: nonostante Vincenzo Italiano abbia concesso tre giorni di pausa dopo la vittoria col Bologna, il brasiliano continua a lavorare in solitaria al Viola Park. Dopo le immagini della prima corsa post-infortunio, il terzino viola, out dai primi di settembre per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, oggi ha svolto lavoro in palestra: leg press ed altri esercizi per testare le condizioni del suo ginocchio, una seduta riabilitativa tutta in palestra testimoniata dal video postato dalla Fiorentina sul proprio profilo ufficiale e ricondiviso dallo stesso Dodò.