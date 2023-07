DA VERONA, Trattativa in corso per Ngonge. Le cifre...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dall'edizione odierna de L'Arena, torna prepotentemente in ottica Fiorentina il nome di Cyril Ngonge. La trattativa tra la Viola e l'Hellas Verona è in corso, ma la distanza è notevole: richiesta di 12 milioni, la Fiorentina, per il momento, non sale sopra gli 8. A tal proposito, scrive il quotidiano, possibile l'inserimento di una contropartita tecnica.