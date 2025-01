FirenzeViola.it

L'edizione odierna de L'Arena riferisce come nelle ultime ore l'Hellas Verona abbia fatto un tentativo per riportare in gialloblu Michael Folorunsho. Tuttavia, scrive il quotidiano, il centrocampista romano è ormai destinato a trasferirsi a Firenze e a vestire la maglia viola.