DA RIYAD, Napoli-ACF flop, ma stasera sarà sold out

Hanno fatto impressione (in negativo) le immagini di uno Al Awwal Park semi-deserto durante Napol-Fiorentina. Solamente 9762 spettatori per assistere alla prima semifinale di Supercoppa Italiana: un flop a livello di pubblico che non sarà però replicato per l'altra semifinale. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Inter-Lazio sarà un'altra storia.

Le previsioni per questa sera, quando nerazzurri e biancocelesti si sfideranno per raggiungere il Napoli in finale di Supercoppa, raccontano di un'affluenza di pubblico che sarà molto diversa. Al momento, pur in assenza di dati ufficiali, su We Book, l'unico canale ufficiale su cui si possono acquistare i biglietti per la partita, i ticket sono andati decisamente a ruba in maniera diversa: la presenza dei nerazzurri, l'unica delle tre big tradizionali del calcio italiano volata a Riyadh e l'unica delle quattro formazioni in gara ad avere anche una discreta presenza di tifosi nostrani a partire da esponenti della Curva Nord, fa una bella differenza. Il sold out rimane improbabile, ma lo scenario che offrirà lo stadio di Cristiano Ronaldo sarà molto diverso. Restano a disposizione soltanto i biglietti i posti più costosi nella tribuna d'onore, con prezzi decisamente poco popolari che vanno dai 183 ai 245 euro.