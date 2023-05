DA NAPOLI, Pullman e treno: partenza complessa dei viola

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino propone quest'oggi una ricostruzione dell'inusuale post-partita a cui ha preso parte ieri la Fiorentina dopi il ko allo stadio Maradona contro il Napoli: al fischio finale, la squadra di Italiano ha messo in pratica il piano di rientro, stringendo i tempi e prendendo in fretta la via della stazione da dove ha trovato il treno charter per Firenze. Non un tragitto banale nonostante il divieto di circolazione delle auto a Fuorigrotta e vista la quantità di tifosi in strada, eppure in qualche modo il gruppo viola si è lasciata alle spalle la bolgia del Maradona intorno alle 21. Tutti già proiettati verso la prossima sfida, l’andata della semifinale di Conference League con il Basilea in programma giovedì al Franchi.