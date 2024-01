DA NAPOLI, L'idea Barak non è ancora tramontata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli continua a tenere aperta la possibilità Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina. La società viola intende monetizzare, spiega il quotidiano, e spinge per la cessione a titolo definitivo del giocatore valutandolo circa sei milioni di euro.

Il ds del Napoli Mauro Meluso ha avuto il giocatore ai tempi del Lecce e spinge per portarlo in azzurro ma per ora propone solo un prestito con diritto di riscatto e soltanto negli ultimi incontri aveva aperto all’ipotesi di un obbligo di riscatto (fissato a 5 milioni di euro). Neppure l’incontro de visu tra le parti a Riad, in occasione della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, ha portato alla fumata bianca.