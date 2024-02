DA EMPOLI, Non saranno ammessi cortei dei tifosi viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In vista del derby di domenica tra Empoli e Fiorentina, il Comune di Empoli ha reso noti gli orari di chiusura della viabilità, secondo le disposizioni impartite relativamente all’ordine pubblico: la chiusura alla viabilità nella zona intorno allo stadio Castellani è prevista alle ore 10.30 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo. In particolare, sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio a partire dall’incrocio con via Serravalle a San Martino. L’apertura dei cancelli sarà come sempre circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 13.00. I supporter ospiti, per accedere allo stadio dovranno utilizzare l’uscita della Fi-Pi-Li Empoli Est. Possibilità di parcheggio dei tifosi nell’area antistante il palazzetto dello sport Aramini.

Per una migliore fruizione dell’evento e per uno snellimento del traffico si invita la tifoseria locale, ove possibile, a recarsi allo stadio in bicicletta o a piedi. E si invita caldamente la tifoseria ospite, che arriva in treno, a usare i bus messi a disposizione per raggiungere lo stadio, in quanto non saranno consentiti transiti a piedi per le vie cittadine.