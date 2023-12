D.CRESCITA, Idea proroga: cambia il mercato invernale

FirenzeViola.it

Una breve proroga al decreto crescita, quel tanto che basta per il mercato di gennaio. Questo quanto ipotizzato da Gazzetta.it nelle ultime ore, il governo starebbe pensando ad un'estensione del decreto fino al 29 febbraio. Questo, si legge, per avere più tempo per arrivare a una disciplina specifica che consenta al calcio italiano di approfittare dei benefici fiscali introdotti per agevolare il rientro dei cervelli e sfruttati soprattutto dalle società di Serie A per rimanere competitive puntando su giocatori in arrivo dall'estero. È questo lo scenario più concreto, quello che emerge anche dagli ultimi aggiornamenti dal mondo politico.

L'ipotesi di una breve proroga, scrive gazzetta.it, spunta nella bozza del decreto Milleproroghe, atteso nelle prossime ore nel Consiglio dei Ministri. Secondo la bozza, il regime di benefici fiscali resterebbe valido per atleti che trasferiscono la residenza in Italia entro il 31 dicembre o per i rapporti di lavoro sportivo stipulati entro la stessa data. E le agevolazioni sarebbero prorogate al 29 febbraio "se le società sportive sono in regola con i contributi". Una dicitura tutta da capire, ma che di fatto andrebbe a ricomprendere tutti i club calcistici professionistici, che sono sottoposti a sanzioni economiche ben più severe in caso di mancata regolarità contributiva.