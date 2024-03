D'AVERSA, Squalificato 4 giornate per la testata a Henry

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si attendeva la stangata, per Roberto D'Aversa è arrivata una squalifica consistente anche se meno severa del previsto: quattro giornate di squalifica per D'Aversa, tecnico fresco di esonero dal Lecce per la testata all'attaccante dell'Hellas Henry. E' questa la decisione del Giudice Sportivo in merito ai fatti del Via del Mare di domenica scorsa.