D'AMICO, Fiorentina in linea con le mie aspettative

Andrea D’Amico, noto procuratore sportivo, ha così commentato la stagione della Fiorentina: “Non sono stupito, la stagione della Fiorentina sta andando come me l’aspettavo. La classifica si può accorciare ma non lascia tranquilli, e contro il Verona sarà importante. Ma sono sicuro che Italiano saprà trasmettere al gruppo che ogni gara è come una finale”.

Su Commisso: “Le proprietà statunitensi sono venute qua perché attratte da un sistema in crisi, comprano le società a prezzo di saldi. Serve riformare il sistema e riequilibrare le differenze economiche. Inoltre, sono sicuro che i top club riproveranno a fare la Superlega”.