D'AGOSTINO, Vlahovic deve ancora esplodere

© foto di Alessio Bompasso

A parlare di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino.

Intervenuto durante il pomeriggio di TMW Radio, l'ex viola Gaetano D'Agostino ha parlato della situazione che sta vivendo un altro ex Fiorentina come Dusan Vlahovic, che potrebbe giocare da titolare proprio al Franchi domenica sera: "Se non ricordo male non è partito male quest'anno, i buoni propositi ci sono stati. Soffre ancora di qualche problema fisico e deve stare bene per rendere. Non è uno come Higuain che anche all'80% fa la differenza. Lui deve stare bene o non si vedono le sue qualità. Con Chiesa si è vista una bella coppia, deve recuperare dal punto di vista fisico. Ha 23 anni e se esplode definitivamente vale tantissimo".

La Juve potrebbe lavorare su un modulo a tre punte?

"Vlahovic alla Fiorentina faceva reparto da solo, anche alla Juve lo ha fatto. Per me davanti ha giocatori che possono accompagnarlo. Il problema non è il modulo, credo che sia più una questione fisica la sua. Non credo che ci sia un caso Vlahovic, bisogna ancora avere pazienza".