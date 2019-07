CUTRONE, Ha scelto: si trasferirà al Wolverhampton

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Patrick Cutrone ha lasciato nella notte il ritiro di Boston, sede degli allenamenti della tournée del Milan, ed è tornato in Italia, come già fatto settimana scorsa da André Silva, prima del naufragio della trattativa con il Monaco: è imminente infatti il trasferimento del numero 63 rossonero al Wolverhampton. Il 21enne attaccante avrebbe dunque deciso di accettare la corte del club di Premier - che disputerà l'Europa League - dopo alcuni giorni di riflessione: restano da sistemare ancora gli ultimi dettagli ma l'operazione pare destinata a chiudersi. Termina così l'esperienza lunga 10 anni al Milan di Cutrone, prodotto del settore giovanile rossonero, dopo 27 gol in 90 presenze in prima squadra. La cessione dovrebbe portare nelle casse del Milan circa 25 milioni complessivi. Il Milan si concentrerà ora sul definire gli acquisti di Angel Correa dall'Atletico Madrid (il suo agente è in Italia) e di Rafael Leao del Lille