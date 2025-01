CURVA FIESOLE, La nota: "Ecco i motivi della manifestazione"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo la manifestazione che ha visto gli Ultras della Fiorentina presentarsi a Roma ieri sera con uno striscione con su scritto "Basta speculazioni sui tifosi, prezzi popolari subito!", che ha seguito la decisione da parte dei gruppi organizzati di non entrare all'Olimpico proprio per protestare contro il caro biglietti, oggi è arrivata la spiegazione via social da parte della Curva Fiesole. "Quella di ieri - ha scritto la pagina Instagram della Curva - è stata un'azione dimostrativa volta a sensibilizzare tutti su una tematica fondamentale.

La folle scalata verso l’alto dei prezzi dei biglietti rischia di svuotare sempre di più gli stadi di quello che era il campionato più bello del mondo, adesso tristemente ultimo per media di presenze allo stadio nelle cinque leghe europee più importanti. Invitiamo le istituzioni del calcio tutte ad intavolare la discussione sul tetto massimo al prezzo dei settori popolari seguendo per una volta gli esempi virtuosi che ci arrivano da tutta Europa, dove gli stadi sembrano quelli a cui eravamo abituati qui negli anni 80 e 90.

BASTA SPECULAZIONI SUI TIFOSI,PREZZI POPOLARI SUBITO!". Ecco il post: