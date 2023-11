CUCCIARI, Viola in crescita. Fattore stadio può incidere

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà", mister Alessandro Cucciari ha parlato dei temi di attualità del campionato tra i quali anche la sfida tra Fiorentina e Juventus. Ecco le sue parole: "Penso che la Fiorentina per la Juve sia un avversario più complicato rispetto all'Atalanta per l'Inter. Sono entrambe in ottima salute, ma la Fiorentina ha perso una partita a Roma che ha lasciato l'amaro in bocca.

E' in decisa crescita e il fattore ambiente potrebbe incidere maggiormente. Di fronte c'è una Juve che sta facendo risultati ma ancora non del tutto convincenti. L'Atalanta è ancora in grande spolvero ma l'Inter pè la squadra più attrezzata e dimostra grande continuità"