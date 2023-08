CUCCI, Commisso sta cercando di capire i fiorentini

FirenzeViola.it

Il direttore Italo Cucci a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", ha parlato dei temi del momento.

Juve con Vlahovic o Lukaku? "I gol d'estate lasciano il tempo che trovano. Il clamoroso fallimento della Juve in Champions fa pensare a qualcosa. Non penso a Chiesa, perché so quanto ha sofferto per i guai fisici, ma Vlahovic è stato considerato Dio in terra ma non ha combinato nulla. Se si vuole fare questo cambio con un ariete inviso a tutti è una scelta puramente tecnica. Allegri lo ha scelto e probabilmente lo avrà. Credo che Giuntoli Lukaku non lo abbia mai calcolato, quindi è una scelta di Allegri".

Fiorentina e Torino che campionato possono fare? "La Fiorentina la sento bene, Commisso si sta entusiasmando, sta cercando di capire i fiorentini. Ho una certa fiducia. Confesso che il Torino non lo conosco. Spero un giorno di rivedere una grande squadra, intravista l'ultima volta con Radice".