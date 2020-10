CT POLONIA, Stimo Italia ma noi molto competitivi

(ANSA) - DANZICA, 10 OTT - "Senza dubbio, l'Italia è una selezione che merita considerazione e rispetto. Ha vinto 14 delle sue ultime 16 partite, e questo dice molto. però io sono ottimista nell'approccio a questa partita perché ho visto come vi si sono avvicinati i miei". Il ct della Polonia Jerzy Brzeczek, reduce dalla quarantena dopo essere risultato positivo, a settembre, al Covid-19, è certo che domani i suoi, che mercoledì scorso hanno travolto la Finlandia in amichevole, gli regaleranno una bella prestazione contro gli azzurri di Mancini. "Mi incoraggia la attitudine che vedo nella mia squadra - dice ancora Brzeczek -. La forza di questo gruppo è lo spirito che lo pervade, la stima che c'è tra di noi. E poi la grande competitività che vedo: tutti desiderano fortemente di far parte di questa nazionale, vogliono dimostrarlo sul campo". Un'indicazione sulla formazione, oltre alla scontata conferma del rientro di Lewandowski, che oggi si è congratulato via social con Iga Świątek per la vittoria al Roland Garros: "domani in porta gioca Fabianski". Incerta invece la presenza dell'esterno sinistro Arkadiusz Reca, per una botta presa in allenamento. (ANSA).