CT COLOMBIA, Mina convocato per il suo passato

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il commissario tecnico della Colombia, Nestor Lorenzo, ha spiegato i motivi della convocazione di Yerry Mina, nonostante i pochi minuti giocati finora a Firenze: “Non sono decisioni tattiche, non sono decisioni tecniche - ha detto Lorenzo -ma all'improvviso ci sono giocatori che si sono fermati in quella posizione. Quindi abbiamo deciso di portare Yerry che è in evoluzione, dobbiamo abituarci ai giocatori che vengono in Nazionale per quanto fatto in passato, per il loro lavoro calcistico, per la loro storia in Nazionale”.

Sul difensore si è anche espresso il vice Amaranto Perea: "Yerry Mina si è allenato e può giocare. E poi è importante la sua presenza per il gruppo. Quindi è per questo che abbiamo deciso di chiamarlo”.

Ricordiamo che i Cafeteros saranno impegnati nella notte di venerdì 17 alle 01:00 italiane contro il Brasile e a mezzanotte di mercoledì 22 contro il Paraguay, in due match validi per le qualifiche dei Mondiali 2026.