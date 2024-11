FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo ha parlato della Serie A e paragonato Lautaro Martinez anche a un grande ex Fiorentina: “In area è micidiale come Aguero. In acrobazia lo ammetto, mi rivedo in lui, anche se deve migliorare nei colpi di tacco. Di testa è forte come lo era Batistuta, anche se non ha la stessa potenza”.