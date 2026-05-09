Cremonese, Giampaolo: "Sapevo le difficoltà, ma o lotti o ti lasci morire"

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Domani alle 15 la Fiorentina giocherà la partita contro il Genoa alla stessa ora (le 15) in cui la Cremonese gioca le sue ultime chance (per restare in corsa almeno con il Lecce) ospitando il Pisa già retrocesso. Ecco cosa ha chiesto il tecnico Marco Giampaolo ai suoi giocatori alla vigilia: "Io penso che queste partite valgano più dei tre punti per la classifica. E quel qualcosa in più è l’aspetto caratteriale, l’amor proprio, la capacità di avere resilienza, ferocia, ribellarsi alla classifica… Ci sono tanti significati che riconducono a ciò che si ha dentro. Alla squadra ho detto che sono consapevoli del fatto che bisogna solo vincere, non c’è altra strada: significa come ci si impone davanti alla responsabilità, alla partita… Parlo di atteggiamento, presenza, materia”.

"Non giudico i miei calciatori né il percorso che hanno fatto con me- prosegue rispondendo ad eventuali cambi di formazione dopo il ko con la Lazio - adesso non è questo il focus e non mi interessa. Il focus è nella capacità di reazione: o lotti o ti lasci morire, cosa vuoi fare? Questo è il principio su cui sono molto attento. Quando sono arrivato ero a conoscenza delle difficoltà, ma l’obiettivo era lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita, sudando fino all’ultima goccia, e non voglio che il percorso sia diverso. Vado alla ricerca di queste risposte: le partite si giocano in 16, il discorso sta nel chiamare a raccolta ciò che si ha dentro, avere un senso di appartenenza forte per la maglia e per i tifosi. Non si gioca solo per sé stessi, si rappresenta anche altro. Io vado in cerca dello spessore dell’uomo”.