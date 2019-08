CR7, Senza calcio sarei attore o modello

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Il gol più bello? "Difficile scegliere, visto che ne ho fatti circa 700 in carriera ma se proprio devo allora dico che sarà il prossimo, perché per me tutti i gol sono importanti". E' uno dei passaggi dell'intervista di Cristiano Ronaldo a soccer.com, in cui il fuoriclasse portoghese spiega che se non avesse fatto il calciatore avrebbe forse fatto "l'attore o forse il modello. Non so se ho talento per fare l'attore, ma penso che se uno crede in sè stesso e ci si dedica con tutto il cuore si possono raggiungere i risultati". Da portoghese dice che se c'è un giocatore con cui avrebbe voluto giocare questo è il connazionale Eusebio, "uno dei simboli del Portogallo, un esempio per tutti noi". Cr7 spiega poi come è nata la sua esultanza: "L'ho fatta per la prima volta negli Stati Uniti durante un'amichevole giocata contro il Chelsea. In quella partita ho segnato, ho fatto un salto e ho urlato quel 'siiiuuu'. Ai tifosi è piaciuta e così da allora ho deciso di continuare a farlo".