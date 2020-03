COVID, Skriniar: calcio manca, torneremo più uniti

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - ''E' un momento delicato e difficile ma tutti insieme possiamo combatterlo. Il calcio manca sicuramente. A noi giocatori come ai tifosi. Quando tutto sarà passato sarà ancora più bello scendere in campo. Dopo una situazione così, sapremo stare più uniti e più insieme'': lo dice il difensore dell'Inter Milan Skriniar rispondendo con una videochiamata alle domande dei tifosi sui social network. In molti gli chiedono come sta affrontando questo momento di isolamento domiciliare. ''Siamo abituati ogni giorno ad andare ad Appiano - risponde Skriniar - invece siamo a casa ed è una cosa nuova per tutti noi ma ora la cosa importante è combattere questo virus. Sono chiuso a casa con la mia ragazza e i miei due cani. Seguiamo le indicazioni dello staff per tenerci in condizione, guardo la tv e gioco alle freccette. Stiamo lavorando da casa, come si tiene allenata la mente? Non è semplice essere concentrati. Ma credo che appena finirà tutto questo e torneremo insieme al campo e la concentrazione arriverà''. (ANSA).