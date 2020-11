COVID, Serie C: 20 calciatori positivi nella Vibonese

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - C'è un focolaio di Covid-19 in Serie C. E' quello della squadra di Vibo Valentia, la Vibonese, che ha fatto sapere che altri otto suoi giocatori sono risultati positivi dopo l'ultimo tampone. Quindi "salgono a 20 i positivi nel gruppo squadra", come fa sapere il club sul proprio sito. "La società rossoblù, nell'espletare ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale - viene precisato -, ha provveduto prontamente all'isolamento dei tesserati contagiati, secondo le disposizioni vigenti". Ora la società calabrese, non potendo schierare una squadra, chiederà il rinvio delle sue due prossime partite nel girone C di terza serie. (ANSA).