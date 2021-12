COVID, Lega Pro rinvia 2/a giornata ritorno Serie C

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Slitta al 2 febbraio la disputa delle partite della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C in programma domenica 9 gennaio. Il tutto a causa della situazione dei contagi da Covid. Lo fa sapere la Lega Pro con un comunicato. Nella nota si legge infatti che il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli "sentiti i membri del Consiglio Direttivo, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone il posticipo della 2/a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2021/2022 come di seguito riportato: 2 febbraio 2022 anziché 9 gennaio 2022". (ANSA).