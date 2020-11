COVID, Forfait Norvegia, per Romania 3-0 a tavolino

(ANSA) - NYON, 18 NOV - L'Uefa ha deciso di assegnare alla Romania la vittoria per 3-0 a tavolino sulla Norvegia dopo il mancato arrivo a Bucarest della nazionale scandinava in occasione del match di Nations League di domenica scorsa. In quell'occasione le autorità sanitarie norvegesi avevano vietato alla squadra di partire dopo che era emersa la positività al Covid-19 del capitano Omar Elabdellaoui. Questi si era sempre allenato con i suoi compagni, che qhindi avevano avuto contatti con lui e per questo, in base alle regole vigenti in Norvegia, la nazionale era stata bloccata e messa in isolamento. In un comunicato diffuso oggi, l'Uefa spiega che la "federazione norvegese è considerata responsabile della mancata disputa del match" e che per questo viene assegnato il 3-0 a tavolino alla Romania. Da notare che il calciatori norvegesi si erano rivolto alle autorità del loro paese chiedendo loro di poter partire e giocare, in modo da migliorare, in caso di risultato utile, la loro posizione nel ranking internazionale in vista del sorteggio delle eliminatorie mondiali, ma il Ministero della Salute non aveva voluto sentire ragioni e aveva respinto la richiesta. (ANSA).