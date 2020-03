COVID-19, Morto Sanz, ex presidente del Real Madrid

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - L'ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, è morto oggi nella capitale spagnola a causa del coronavirus. Sanz, 76 anni, n.1 dei blancos dal 1995 al 2000, era ricoverato in ospedale da tre giorni dopo che le sue condizioni si erano aggravate. Con la febbre alta per otto giorni, Sanz, come ha fatto sapere uno dei suoi figli, aveva preferito restare a casa per non gravare sulla situazione degli ospedali madrileni, già al collasso. Una volta ricoverato è stato sottoposto al tampone che è risultato positivo al covid-19. Sanz, nato a Madrid il 9 agosto 1943, visse la sua prima stagione da presidente del Real nel 1996-97, quella in cui ricostruì la squadra intorno a Fabio Capello. Tanti i successi sotto la sua presidenza, tra cui campionati e Champions League. "Il madridismo piange la scomparsa di un presidente che ha dedicato gran parte della sua vita alla sua grande passione: il Real Madrid" l'omaggio del club. (ANSA).