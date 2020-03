COVID-19, Mediano Vis Pesaro positivo: sta bene

(ANSA) - PESARO, 11 MAR - La Vis Pesaro ha annunciato che Andrea Tessiore, centrocampista classe '99, è risultato positivo al coronavirus. Positività che è stata confermata ieri, dopo che il giocatore si era sottoposto a tampone visto che una sua vicina, ora ricoverata, aveva contratto il Covid-19 e al momento è ricoverata. Il calciatore ha fatto sapere "di stare bene e non avere particolari problemi di salute": è in isolamento domiciliare. La Vis Pesaro, che milita in serie C, ha però deciso di mettere in quarantena volontaria circa 30 tesserati, tra prima squadra e dirigenza, che nei giorni scorsi sono stati in contatto più o meno diretto con il giocatore risultato positivo. "La Vis Pesaro - dice il direttore generale Vlado Borozan - sarà sempre esemplare nei suoi comportamenti, per questo abbiamo deciso tutti di comune accordo di metterci in isolamento preventivo. Dobbiamo fare tutti del nostro meglio, servirà per oggi e per il futuro".(ANSA).