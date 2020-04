COVID-19, Maglietta Maradona all'asta a 55mila euro

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Abbiamo vinto un'altra partita...per Napoli ed i nostri Napoletani" queste le parole di Diego Armando Maradona quando ha saputo che una sua maglietta dell'Argentina con il numero 10 è stata venduta all'asta per beneficenza incassando 55 mila euro. Il cimelio del 'pibe de oro' era stato donato da Ciro Ferrara alla Fondazione Cannavaro Ferrara per venderlo e impiegarne il ricavato a favore dei napoletani bisognosi, nell'emergenza coronavirus. "Abbiamo vinto un'altra partita Ciro Ferrara. Forse la più importante. L'abbiamo vinta insieme - scrive Maradona - uniti come abbiamo sempre fatto. Ti ringrazio Ciro, perché mi hai fatto provare una volta ancora l'emozione di essere parte di questo magnifico popolo. Mi ha permesso di riascoltare gli ottantamila del San Paolo. Ottantamila esatto, proprio come i fondi raccolti con la vostra iniziativa, anche grazie alla mia numero 10. Ho sentito quella gioia e il loro calore. Indimenticabile. Sono onorato di aver contribuito ad aiutare la nostra gente per l'acquisto di beni di prima necessità, in questo momento senza precedenti". L'annuncio dell'avvenuta vendita è stato fatto con un video dallo stesso Ferrara sulla pagina facebook di Maradona. "Sono commosso e emozionato perchè dopo 33 anni dovrò staccarmi da questa maglietta -ha detto Ferrara indicando la numero 10 di Maradona con i colori della nazionale argentina. Dopo 9 giorni di asta è stata aggiudicata per il valore di 55mila euro, credo che mai nessuna maglia sia mai stata aggiudicata a un prezzo così' importante. Insieme a tutte le altre donazioni abbiamo raggiunto 85mila euro". (ANSA).