COVID-19, Gimnasia: "Maradona non è in isolamento"

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Maradona non è in autoisolamento. È vero, ha 60 anni e alcune patologie pregresse che lo rendono più a rischio rispetto ad altre persone. Ma smentisco però categoricamente che voglia lasciare la panchina della nostra squadra". Il vicepresidente del Gimnasia y Esgrima La Plata, Jorge Reina, intervistato dall'emittente napoletana Radio Marte, smentisce che il quasi sessantenne Maradona sia stato messo in quarantena in quanto soggetto a rischio di Covid-19 per via dei suoi problemi cardiaci e del sovrappeso. "Nell'ultima settimana ha allenato i ragazzi - dice ancora Reina sull'ex fuoriclasse del Napoli - ed è stato con loro in ritiro. Siamo felici di averlo scelto". (ANSA).