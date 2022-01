COVID-19, Bollettino Italia: i dati di oggi, 5 gennaio

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GUAGNI È A MILANO. DOMANI VISITE COL MILAN Come già anticipato dalla nostra redazione nei giorni scorsi Alia Guagni è pronta a tornare a giocare in Italia. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l’ex giocatrice della Fiorentina in questo momento si trova a Milano ed è... Come già anticipato dalla nostra redazione nei giorni scorsi Alia Guagni è pronta a tornare a giocare in Italia. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l’ex giocatrice della Fiorentina in questo momento si trova a Milano ed è... NOTIZIE DI FV ITALIANO, SU IKONÉ: "UNO TECNICAMENTE INDISCUTIBILE" Durante la conferenza stampa odierna, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche dell'arrivo di Jonathan Ikone: "E' un ragazzo molto motivato, sa che deve velocemente iniziare a conoscere i compagni, le nostre idee di gioco e... Durante la conferenza stampa odierna, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche dell'arrivo di Jonathan Ikone: "E' un ragazzo molto motivato, sa che deve velocemente iniziare a conoscere i compagni, le nostre idee di gioco e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi