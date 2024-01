COSTA D'AVORIO, Si pensa ad un ritorno di Hervé Renard

FirenzeViola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Costa d'Avorio ha sorpreso tutti nei giorni scorsi, esonerando il ct Jean Louis Gasset con la Coppa d'Africa in corso e senza che la selezione del paese che ospita il torneo fosse ancora stata eliminata. Da L'Equipe emerge una possibilità che avrebbe del clamoroso, quella di un interregno di ritorno solo per la Coppa d'Africa l'attuale ct della Francia Femminile e ed ex Arabia Saudita, da lui guidata al Mondiale invernale in Qatar, Hervé Renard. Uno specialista della Coppa d'Africa avendola già vinta in due occasioni, nel 2012 con lo Zambia e nel 2015, appunto con la Costa d'Avorio.