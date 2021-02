COSMI, Vlahovic come il primo Bati. E su Prandelli...

L'ex tecnico, tra le altre, di Perugia e Trapani, Serse Cosmi ha parlato dell'attualità viola. Ecco le sue parole: "Giudicare il campionato della Fiorentina è problematico. Da esterno ho percepito fin dall’inizio che non c’era una convinzione completa di voler ripartire con Iachini e purtroppo quando si instaurano queste situazioni i calciatori per primi ne risentono. Non si parte con le condizioni ideali. Con l’arrivo di Cesare ho temuto, perché so bene cosa succede quando si torna in una piazza dove hai fatto bene a distanza di tanti anni ma con il lavoro Prandelli sta rimettendo le cose in carreggiata e adesso la Fiorentina è in grado di fare un girone di ritorno per quelle ce erano le aspettative a inizio anno. Vlahovic? È strutturato da vero centravanti, era così anche il primo Batistuta: un ragazzo su cui c’era da lavorare, ma che faceva vedere quello che poi sarebbe diventato. Questo non vuol dire che Vlahovic diventerà come Bati, però sta facendo vedere cosa è in grado di diventare. Commisso? I presidenti partono sempre con l’idea di far bene, però devono essere messi in condizione di fare quello che hanno in mente, perchè sennò poi magari si stancano. Commisso ha l’entusiasmo giusto e soprattutto, tra i presidenti stranieri che sono arrivati nel calcio italiano, mi è sembrato uno di quelli più in linea con lo spirito del nostro calcio".