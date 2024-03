COSMI, Nzola? Può ancora incidere in questa stagione

FirenzeViola.it

Nel giorno di Maccabi Haifa-Fiorentina, Serse Cosmi ha parlato a Radio Serie A per presentare l'ottavo di finale di Conference che attende i viola: "Penso che il Maccabi sia un avversario rognoso, non è una squadra da prendere sottogamba. La Juve ci ha perso la stagione scorsa, sarebbe un errore per la Fiorentina sottovalutare l'impegno di stasera. Anche il campo neutro non sarà un grande vantaggio per la Fiorentina, gli israeliani ormai ci sono abituati. Oggi non basterà una buona prestazione alla Fiorentina, dovrà giocare alla grande".

: "Non lo vedo con la gioia e la serenità che servono per giocare a questi livelli. Magari ci sono motivi che gli impediscono di rendere al meglio. Il calcio è un gioco in campo, fuori però è un mestiere e vieni pagato per questo. Se però non ci sono i presupposti ideali fuori dal campo si fa fatica. Per il rapporto che Italiano ha con lui però sono convinto che Nzola possa dare qualcosa in questo finale di stagione".