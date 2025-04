Cosmi dopo Milan-Fiorentina: "Rossoneri con poco equilibrio psicologico. Peccato"

Ai microfoni di Radio Serie A, l'ex allenatore Serse Cosmi ha commentato il momento del Milan, alla luce del pareggio con la Fiorentina: "Quello che dico io sul Milan dall'inizio è che una squadra che ha poco equilibrio psicologico, tattico. Peccato, perché è ricca di talento questa squadra e secondo me molto più forte di tante squadre che la precedono per qualità. Però la qualità non basta, devi essere squadra organizzata anche mentalmente. Tutti tanto talentuosi, ma non dico ognuno vada per la propria strada, ma non noto questa forza di gruppo.

Ti stordisce questa squadra, e - ha proseguito - siccome siamo arrivati a poche giornate dalla fine, gli errori di entrambe le gestioni sono stati sempre simili, la ricerca per il prossimo anno deve essere orientata a calciatori di grande personalità che sappiano equilibrare all'interno della partita, non so se all'interno dello spogliatoio perché non ci sono e non posso giudicare. Ma questo emerge in maniera abbastanza eclatante insomma".