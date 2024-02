COSMI, Belotti? Mai dichiarare finito uno come lui

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Belotti? Prima di dire che un attaccante è 'morto' calcisticamente, bisogna pensarci bene. Ha segnato tantissimi gol nella sua carriera, ci andrei piano sul dare giudizi netti- parola di Serse Cosmi che, intervenuto a Radio Serie A, oltre che dell'arrivo di Andrea Belotti a Firenze ha parlato anche dell'andamento della Fiorentina: "Italiano non sta facendo bene, di più. Due finali a Firenze non sono sono da tutti. La stagione della Fiorentina è condizionata da un reparto, quello offensivo, che non sta dando il meglio. Poi nel calcio non c'è riconoscenza e capita che anche Italiano può essere messo in discussione da qualcuno".