Cosa perde il Celje senza il suo bomber? Crociato rotto per Kucys, stagione finita

vedi letture

La Nazione torna sulla grave tegola per il Celje, che dovrà fare a meno del suo attaccante di punta Armandas Kucys e sulle conseguenze di questa assenza. Il classe 2003 ha subito la rottura del legamento crociato durante la partita di qualificazione al prossimo Mondiale tra Lituania e Finlandia, match in cui aveva anche trovato la via del gol prima dell'infortunio.

Il club sloveno, che affronterà la Fiorentina stasera, perde così un elemento chiave del proprio attacco: Kucys aveva già segnato 18 reti in stagione ed era diventato un punto di riferimento grazie alla sua imponente struttura fisica (quasi 190 cm di altezza), che lo rendeva pericoloso nel gioco aereo e prezioso nel creare spazi per i compagni. Un’assenza pesante, che complica non poco i piani sportivi del Celje.