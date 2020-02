CORVINO, Si arriva a fine ciclo senza saperlo. Toni...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, DUNCAN: NIENTE DEA. OK CON SAMP O MILAN Anche nella giornata di oggi il nuovo centrocampista viola Alfred Duncan ha proseguito nel suo lavoro differenziato per recuperare dall'infortunio patito lo scorso 5 gennaio, in occasione della sfida di Marassi tra il Genoa e il Sassuolo: nonostante gli evidenti... Anche nella giornata di oggi il nuovo centrocampista viola Alfred Duncan ha proseguito nel suo lavoro differenziato per recuperare dall'infortunio patito lo scorso 5 gennaio, in occasione della sfida di Marassi tra il Genoa e il Sassuolo: nonostante gli evidenti... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La Fiorentina prosegue il suo programma di avvicinamento alla partita di sabato contro l'Atalanta. Oggi la squadra di Iachini si riunirà alle ore 14.30 al centro sportivo, mentre prima, alle ore 10, il tecnico parlerà in conferenza stampa. La Fiorentina prosegue il suo programma di avvicinamento alla partita di sabato contro l'Atalanta. Oggi la squadra di Iachini si riunirà alle ore 14.30 al centro sportivo, mentre prima, alle ore 10, il tecnico parlerà in conferenza stampa. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 7 Febbraio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi