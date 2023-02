CORVINO, Rifiutai Roma e Juve quando ero a Firenze

È stato vicino a lavorare per grandi club? E' una delle domande poste a Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del Lecce, nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno. Questa la sua risposta: “Si, Juventus e Roma. Accadde dopo la quarta qualificazione consecutiva in Champions League ottenuta con la Fiorentina, ma non mi va di parlare del passato. “Ho scelto di lasciare due anni fa la Fiorentina e ho declinato altri inviti soltanto per tornare a Lecce. Questo sarà il mio ultimo volo”.